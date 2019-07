Mindestens drei Tote nach Schüssen bei Volksfest in Kalifornien

Bei den Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind einem Medienbericht zufolge drei Menschen getötet worden. Die " New York Times" zitierte am Sonntagabend (Ortszeit) ein Mitglied des Stadtrats von Gilroy, Dion Bracco, mit der Aussage, drei Menschen seien getötet und weitere verletzt worden.

Außerdem sagte er der Deutschen Presse-Agentur, dass zwölf Menschen verletzt worden seien. Seine Informationen habe er direkt von der Polizei. Er betonte dabei, dass es sich um vorläufige Zahlen handele.

Hintergründe unklar

Der Vorfall ereignete sich auf dem "Gilroy Garlic Festival", einem dreitägigen "Knoblauch-Fest". Gilroy liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von San Jose.

Der Fernsehsender NBC zeigte Aufnahmen von flüchtenden Menschen (siehe Artikelfoto), die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. 2017 starben deswegen knapp 40 000 Menschen in den Vereinigten Staaten. Im Oktober 2017 hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotel aus auf die Menschenmenge schoss.