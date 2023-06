Offenbar Anschlag auf Rammstein-Büro in Berlin

Farb-Attacken auf das Backstein-Gebäude und zu Bruch gegangene Scheiben. So wurde laut Informationen der "Bild"-Zeitung der Rammstein-Firmensitz in Berlin in der Nacht auf Dienstag verwüstet. Das schreibt die Zeitung online. In diesem Artikel wird auch ein Polizei-Sprecher zitiert, der einen entsprechenden Einsatz in der Nacht bestätigt. Nähere Informationen dazu gab es allerdings nicht. Aber: Der Staatsschutz sei informiert worden und habe übernommen.

"Kontrapolis" bekennt sich

Es könnte also sein, dass die Tat möglicherweise politisch motiviert ist, mutmaßt die Zeitung. Zum Anschlag bekannt hat sich die Seite "Kontrapolis", die sich als "Nachrichten- und Debatten-Plattform für den Raum Berlin" versteht. Auf der Seite steht: "In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin Reinickendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun >>Keine Bühne für Täter<<.