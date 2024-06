Österreicher im Urlaub: Italien rechnet mit einem Sommer der Rekorde

Italiens Fremdenverkehr rechnet mit einer steigenden Zahl österreichischer Urlauber in den Sommermonaten. Die Zahl der Gäste aus Österreich wird in diesem Sommer um 0,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 wachsen.

Die Österreicher entscheiden sich hauptsächlich für Badeorte am Meer und an Seen. Das Interesse an Bergregionen sei ebenfalls groß, geht aus der Erhebung hervor.

Italien rechnet mit einem Sommer der Rekorde

Der italienische Fremdenverkehr rechnet mit einem Sommer der Rekorde. Touristikerverbände erwarten in den Sommermonaten die Ankunft von rund 26,3 Millionen ausländischen Touristen mit insgesamt 105 Millionen Übernachtungen. Das sind 2,6 Millionen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Insgesamt wird in diesem Sommer jeder zweite Tourist aus dem Ausland kommen, geht aus der Umfrage hervor.