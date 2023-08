Oberst des österreichischen Bundesheeres in Rom tot aufgefunden

Die Leiche eines Oberst des österreichischen Bundesheeres ist am Sonntagnachmittag von der Polizei in einer Ferienwohnung in Rom gefunden worden. An der Leiche wurden keine Verletzungen festgestellt, was auf einen natürlichen Tod hindeute, teilte die italienische Polizei mit. Die Exekutive wurde von einem Kollegen des Oberst alarmiert, der seit mehreren Stunden nichts mehr von dem 49-Jährigen gehört hatte.

