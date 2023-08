Pinzgau: Bergsteiger ließ geschwächten Begleiter auf 2.000 Meter zurück

Mit der oft beschworenen Bergkameradschaft ist es offenbar nicht immer weit her. Im Steinernen Meer an der Grenze von Österreich zu Deutschland haben Wanderer am späten Sonntagabend am Weg zum Ingolstädter Haus (2.119 Meter) einen stark geschwächten Bergsteiger entdeckt. Der Deutsche lag in 1.950 Metern Höhe am Steig und konnte nicht mehr weiter. "Er war total verwirrt und hat gemeint, er suche seinen Begleiter", sagte Markus Reichholf von der Bergrettung Saalfelden zur APA.