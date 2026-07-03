Nasenbluten nach Notlandung: Norwegian-Flug stoppt in Hamburg
Zusammenfassung
- Ein Norwegian-Flug von Palma de Mallorca nach Kopenhagen musste am Donnerstag wegen Problemen mit dem Kabinendruck ungeplant in Hamburg landen.
- Vier Passagiere und ein Crewmitglied erlitten beim schnellen Sinkflug vermutlich Nasenbluten und wurden nach der Landung medizinisch behandelt.
- Die Ursache der Druckprobleme ist noch unklar, eine technische Untersuchung läuft und eine Ersatzmaschine soll die Weiterreise nach Kopenhagen ermöglichen.
Ein Flugzeug der Airline Norwegian musste am Donnerstag auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Kopenhagen ungeplant in Hamburg landen.
Während des Fluges traten Probleme mit dem Druck in der Kabine auf. „Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen“, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft.
Nasenbluten
Vier Passagiere und ein Crewmitglied erlitten nach Angaben der Sprecherin vermutlich infolge des schnellen Sinkflugs Nasenbluten. Sie wurden nach der Landung in Hamburg von medizinischem Personal behandelt. Wie es den Betroffenen inzwischen geht, war zunächst nicht bekannt.
Wodurch die Druckprobleme verursacht wurden, ist bislang unklar. Nach Angaben der Airline soll nun eine technische Untersuchung die Ursache klären. Die Fluggesellschaft organisierte eine Ersatzmaschine aus Kopenhagen, um die Passagiere und die Crew abzuholen und ihre Weiterreise nach Kopenhagen zu ermöglichen.
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