Nasenbluten nach Notlandung: Norwegian-Flug stoppt in Hamburg

Ein Flugzeug der Airline Norwegian musste am Donnerstag auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Kopenhagen ungeplant in Hamburg landen.

Während des Fluges traten Probleme mit dem Druck in der Kabine auf. „Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen“, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft.