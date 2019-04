Norwegen will Pelztierfarmen vollständig verbieten

Die norwegische Regierung will Pelztierfarmen bis zum Jahr 2025 komplett verbieten. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Mittwoch im Parlament in Oslo vorgestellt wurde. Die Besitzer der Farmen sollen demnach für die Schließung entschädigt werden. Sie werfen der Regierung einen "historischen Verrat" vor.

Konkret sieht das Gesetz vor, den Besitz von Tieren dann zu verbieten, wenn sie "zum Verkauf oder sonstigen Gebrauch ihres Fells" getötet werden. Die Regierung geht davon aus, dass sie rund 500 Millionen Kronen (52 Millionen Euro) an Entschädigung einplanen muss. Ein Sprecher des norwegischen Pelztierzüchterverbandes sagte, der Plan werde die Züchter "direkt in den Bankrott führen". Die veranschlagten Summen seien viel zu niedrig.