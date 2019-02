Los Angeles will den Verkauf von Pelz-Kleidung verbieten

Ab 2021 soll in Los Angeles der Verkauf

von Pelz-Produkten verboten sein.

Los Angeles ist eine Stadt

in dem amerikanischen Bundesstaat Kalifornien.

Die Herstellung von Pelz ist dann auch verboten.

Das Verkaufsverbot gilt nur für

neu hergestellte Pelz-Kleidung.

Second-Hand-Läden dürfen aber weiterhin

gebrauchte Pelz-Produkte verkaufen.

Ein Second-Hand- Laden kauft

und verkauft gebrauchte Kleidung.

In den amerikanischen Städten

San Francisco und Berkeley

gibt es schon solche Verbote.

Mehrere Politiker haben

über das Pelz-Verbot abgestimmt.

Nur einer von den Politikern war dagegen.

Tierschutzverbände finden das neue Verbot gut.

Los Angeles ist die größte Stadt in Kalifornien,

die so ein Gesetz beschlossen hat.