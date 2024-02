Warum Norwegen überlegt, einen Grenzzaun zu Schweden zu errichten

Die skandinavischen Länder sind eigentlich für ihren guten, nachbarschaftlichen Umgang miteinander bekannt. Dennoch überlegt Norwegen derzeit, einen Zaun an der rund 1.600 Kilometer langen Grenze zu Schweden zu errichten - zumindest entlang eines Teilstücks.

Während in Norwegen nur rund 2.000 Wildschweine leben, wird die Population beim östlichen Nachbarn auf bis zu 300.000 geschätzt. Zwar betont Schweden, der Ausbruch sei sowohl nur lokal begrenzt gewesen - als auch längst wieder unter Kontrolle. Seit September habe es keinen bestätigten Fall mehr gegeben. Dennoch ist die Sorge in Oslo groß.

Die beiden Einrichtungen waren im vergangenen Herbst beauftragt worden, den entsprechenden Aktionsplan zu überarbeiten, nachdem in Schweden zuvor im Sommer die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen war.

Schlechte Aussichten für Wildschweine in Norwegen

Ole-Herman Tronerud , Norwegens leitender Amtstierarzt, befürwortet den Zaun: "Dies könnte dazu beitragen, die Verbringung von Schweinen zwischen den Ländern einzuschränken und so einen möglichen Anstieg der Population und die Verbreitung von Infektionen mit lebenden Tieren zu begrenzen", sagte er zu NRK.

Zaun soll nur an neuralgischen Punkten gebaut werden

"Wenn wir die Schweinepest in Norwegen bekommen, wird das große Folgen für die Schweineproduzenten haben, aber auch die Jagd, die Forstwirtschaft und die Outdoor-Aktivitäten in den infizierten Gebieten stark einschränken", sagte der norwegische Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Geir Pollestad .

Der Minister betont zugleich, dass es nicht um einen durchgehenden Zaun geht. Es gehe "um Punkte, von denen wir wissen, dass der Zustrom aus Schweden groß ist", so Pollestad.

Und auch Bjørn Gimming , Vorsitzender des norwegischen Bauernverbands , begrüßt die Überlegungen. "Wir glauben, dass es absolut notwendig ist, unsere Bemühungen gegen Wildschweine in Norwegen zu verstärken", sagte er. Zugleich sagte Gimming, ihm sei klar, dass es sich angesichts der Wildnis in der Grenzregion um eine anspruchsvolle Aufgabe handle.

Das Vorbild der norwegischen Überlegungen ist übrigens ein weitere skandinavisches Land: Dänemark. Die Dänen ließen 2019 einen eineinhalb Meter hohen und einen halben Meter tief in den Boden reichenden Stahlzaun entlang der Grenze zu Deutschland errichten, um ihrerseits die Schweinepest fernzuhalten.

Mit Erfolg: Im Juni 2021 meldete Dänemark, das letzte, bekannte, freilebende Wildschwein sei erschossen worden. Allerdings belief sich die dänische Population schon vor dem Bau des Zauns auf gerade einmal 150.

So oder so übernahm Deutschland die Idee, und errichtete mittlerweile seinerseits auf rund 450 Kilometern Länge Wildschweinzäune entlange der Grenze zu Polen. Naturschützer laufen jedoch gegen die Maßnahme Sturm. So würden die Wanderbewegungen vieler Tierarten verhindert, sagte Dirk Treichel, Leiter des Oder-Nationalparks, zu Spektrum der Wissenschaft.