Forscher um den Radioökologen Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien haben nun etwa 50 in Bayern erlegte Wildschweine aus den Jahren 2019 bis 2021 untersucht und dabei eine Belastung mit dem radioaktiven Isotop Cäsium-137 von 370 bis zu 15.000 Becquerel pro Kilogramm festgestellt. Damit wurde der EU-Grenzwert für den Verzehr um das bis zu 25-fache überschritten. Er liegt bei 600 Becquerel.

Chemie-Nachhilfe

Um zu verstehen, was nach dem Unglück – der größten Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft – passierte, braucht es ein bisschen Chemie-Nachhilfe: Zehn Tage lang reicherte sich die Atmosphäre mit großen Mengen radioaktiver Stoffe an. Die Hitze im Reaktor transportierte leichtflüchtige radioaktive Stoffe wie Jod und Cäsium in ungeahnte Höhen. So konnten sie sich über Europa verbreiten und kehrten im Regen auf den Boden zurück.

Darunter befand sich auch Cäsium-137, das eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren hat. Der Strahlenexperte erklärt: