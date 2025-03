Ein von einer Lawine verschütteter Skifahrer ist in Norwegen nach sieben Stunden lebend gerettet worden.

Wie norwegische Medien am Mittwoch berichteten, steckte der Tourist im nordnorwegischen Lyngen unter einer etwa 1,5 Meter dicken Schneeschicht fest. Der Mann befand sich demnach in einem Hohlraum im Schnee, was ihm offenbar das Leben rettete. Den Berichten zufolge konnte der Mann aus dieser Lufttasche heraus selbst die Polizei anrufen.