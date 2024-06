North Carolina: 8-Jährige stirbt nach Stunden im heißen Auto

Ein achtjähriges Mädchen ist im US-Bundesstaat North Carolina gestorben , weil es von seiner Mutter bei glühender Hitze in einem geparkten Auto zurückgelassen wurde. Regionalmedien berichteten, dass die Mutter den Wagen abgestellt habe und dann ganz in der Nähe zur Arbeit gegangen sei.

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch in der Stadt Charlotte. Die Temperatur in der Region lag bei 34 Grad .

Die 36 Jahre alte Mutter wurde der Polizei zufolge unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Den Angaben nach fanden die Einsatzkräfte das Kind nach einem Notruf in kritischem Zustand in dem Fahrzeug vor. Im Krankenhaus sei es für tot erklärt worden. Das Kind war Berichten zufolge etwa dreieinhalb Stunden in dem Auto. Die Mutter habe ausgesagt, die Klimaanlage angeschaltet zu haben, zitierte der Sender WCNC aus Ermittlungsunterlagen.