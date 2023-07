Extreme Hitze im Süden Europas

In Südeuropa soll es in den nächsten Tagen sehr heiß werden. In vielen Orten soll es über 40 Grad geben. Für Mensch, Tier und Natur sind diese Temperaturen anstrengend. Laut der europäischen Raumfahrtbehörde ESA könnte es in Europa einen neuen Hitze-Rekord geben. Derzeit liegt der Europa-Rekord bei 48,8 Grad. Er wurde 2021 auf Sizilien gemessen.

Auch in Österreich kommt der Sommer zurück. Am Wochenende soll es bis zu 37 Grad heiß werden.