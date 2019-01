Nordirland: Vier Festnahmen nach Autobombenanschlag

Nach dem Autobombenanschlag in der nordirischen Stadt Derry ( Londonderry) sind vier Verdächtige festgenommen worden. Wie die nordirische Polizei mitteilte, wurden zwei Männer am Sonntagvormittag festgenommen, die beiden anderen am Abend. Die Ermittler vermuten, dass eine Splittergruppe der irisch-republikanischen Untergrundorganisation IRA, die sogenannte New IRA, für die Tat verantwortlich ist.

Die Explosion hatte sich am Samstagabend vor einem Gerichtsgebäude im Zentrum der zweitgrößten Stadt Nordirlands ereignet. Verletzt wurden niemand. Vor der Detonation war eine Bombendrohung eingegangen. Die Gegend wurde daraufhin geräumt. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht, darunter viele Kinder.

Im Fokus der Ermittlungen stehe die New IRA, sagte Nordirlands stellvertretender Polizeichef Mark Hamilton. Es handle sich um eine "kleine, weitgehend nicht repräsentative" Gruppe. "Diese Attacke war unglaublich gefährlich", betonte Hamilton. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.