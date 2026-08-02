Leiche von Netflix-Bergsteiger Nirmal Purja wird vom Berg gebracht

Die Leiche des bekannten Extremsportlers Nirmal Purja ist gefunden und von der Unglücksstelle abtransportiert worden. Das Bodenrettungsteam bringe den Körper des nepalesisch-britischen Bergsteigers von etwa 5.700 Metern Höhe am Berg Broad Peak in ein niedriger gelegenes Camp, erklärte der Alpin Club Pakistan auf Instagram.

Purja wurde mit einer Netflix-Dokumentation über sein Abenteuer, als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison zu besteigen, international bekannt. Bei der nun so fatal endenden Expedition war er mit neun anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern aus Nepal, Pakistan, China, den USA und dem Oman unterwegs.