Vom Alkohol zum Extremsport: Steirer läuft Staatsgrenze ab

Extremsportler Andreas „Rambo“ Ropin liebt die Herausforderung: In seinem neuen Projekt „Rambo Runs Around Austria“ (RRAA) will er in unter 100 Tagen die österreichische Staatsgrenze mit einer Länge von rund 3.200 Kilometern ablaufen.

Gestartet ist der 44-Jährige am 1. Juni in Großgmain in der Nähe von Salzburg. Im Laufe des Mittwochs werde er voraussichtlich die steirische Grenze erreichen, wie er im Gespräch mit der APA bekannt gab.