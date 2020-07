Niederlage für Weinstein und Maxwell

Auch die mutmaßliche Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell kassierte am Dienstag ihre erste schwere Niederlage seit der Verhaftung durch das FBI. Sie wollte gegen fünf Millionen Dollar Kaution mit einer Fußfessel den Prozessbeginn im Juli 2021 in ihrer Wohnung in New York abwarten. Doch das FBI schickte noch am Montag einen Bericht über die Umstände ihrer Verhaftung nach: Demnach hätte sich Maxwell zur Wehr gesetzt und in einem Raum verschanzt. Ein Handy war in Alufolie gewickelt, damit man es nicht orten könne. Außerdem hätte einer ihrer Brüder das abgeschiedene Landhaus von einer privaten Security-Firma bewachen lassen. Fluchtgefahr sei also gegeben.