Ghislaine Maxwell: Epsteins Helferin als Kronzeugin

Heute, Dienstag, wird Ghislaine Maxwell erstmals per Video aus ihrer Zelle in New York dem Gericht zugeschaltet. Die Anwälte der 58-Jährigen wollen für sie eine Fußfessel herausverhandeln gegen fünf Millionen Dollar Kaution und die Abgabe ihrer drei Pässe. Maxwell ist Britin, Französin und US-Amerikanerin. Ihr Vermögen wird auf rund 20 Millionen Dollar geschätzt, dazu gehört ein Stadthaus in London, in dem auch Prinz Andrew übernachtet haben soll. Es soll dem Gericht als Pfand überantwortet werden. Daher bestünde auch gar keine Fluchtgefahr.

Der Missbrauch von Frauen und Mädchen, von denen eines nur 14 Jahre alt gewesen sein soll, habe hauptsächlich in Epsteins Anwesen in New York, Palm Beach und Santa Fe sowie in Maxwells Wohnsitz in London stattgefunden. Maxwell gehörte laut Staatsanwaltschaft zu Epsteins „engsten Verbündeten“ und spielte eine „entscheidende Rolle“ bei seinen Vorlieben für Teenager. Sie soll die jungen Mädchen für ihn ausgewählt und teilweise brutal „abgerichtet“ haben. Die Anklagepunkte beziehen sich auf die Jahre 1994 bis 1997.

Ihre Anwälte und vor allem ihre Londoner Freunde versuchen, Ghislaine als Opfer darzustellen. In der Daily Mail behauptete ein Freund, dass Maxwell immer eine ganz Liebe gewesen sei und keinesfalls die „Cruella“ aus den „101 Dalmatinern“, als die sie hingestellt werde.