Niederländisches Königspaar kommt zu Staatsbesuch nach Österreich

Für die Steiermark ist königlicher Besuch übrigens keineswegs Alltagsgeschäft. Besonders viel Aufsehen gab es rund um den Besuch der britischen Königin Elizabeth II. im Jahr 1969. Sie nahm damals gemeinsam mit Prinzgemahl Philip und Tochter Anne neben Graz auch das Lipizzaner-Gestüt in Piber in Augenschein. 2005 war der damalige belgische König Albert II. zu Gast in Graz.

Rund drei Monate später, im September 2005, folgte aus dem britischen Königshaus Prinz Edward, Herzog von Kent, ein Cousin der Queen. 2017 besuchte dann Chulabhorn Mahidol, Prinzessin des Königreichs Thailand und jüngste Schwester von König Maha Vajiralongkorn (Rama X.), die steirische Landeshauptstadt, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Stadt Graz.

Gute Beziehungen zu Österreich

Die Visite des Monarchenpaares findet in der Form des Staatsbesuchs statt, das im diplomatischen Protokoll an höchster Stelle steht. Dabei reist ein Staatsoberhaupt in seiner offiziellen Funktion in ein fremdes Land. In ihrer Vollform dauert ein Staatsbesuch zumindest drei Tage, wobei nicht nur die Hauptstadt, sondern auch mindestens ein weiterer Ort aufgesucht wird.

Willem-Alexander ist der älteste der drei Söhne von Königin Beatrix und seit der Abdankung seiner Mutter am 30. April 2013 König der Niederlande. Das Königspaar hat drei Töchter: Die im vergangenen Dezember volljährig gewordene Kronprinzessin Amalia (18) sowie die Prinzessinnen Alexia (17) und Ariane (15).

Die niederländische Königsfamilie hat traditionell enge Beziehungen zu Österreich und verbringt bereits seit 1959 ihren jährlichen Skiurlaub in Lech am Arlberg (Vorarlberg). Hier geschah auch einer der schwersten Schicksalsschläge des Königshauses in jüngerer Zeit: Willem-Alexanders Bruder Prinz Friso wurde im Februar 2012 beim Skifahren in ungesichertem Gelände von einer Lawine verschüttet. Er starb 2013 im Alter von nur 44 Jahren an den Folgen des Unglücks.