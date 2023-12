New Yorker ersticht vier Menschen und wird von Polizist erschossen

Ein Mann in New York soll vier Menschen seiner erweiterten Familie mit einem Steakmesser erstochen haben, darunter ein elfjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Bub. Kurz danach sei der Mann am Sonntagmorgen (Ortszeit) von der Polizei gestellt und getötet worden, berichteten die Ermittler. Der 38-Jährige soll im Stadtteil Queens die Taten begangen und dann ein Sofa in Brand gesetzt haben, hieß es weiter.

Teenager-Cousine rief Notruf

Die Polizei habe von einem mit dem mutmaßlichen Täter verwandten Mädchen im Teenageralter den Anruf bekommen, hieß es. Sie habe am Telefon nach Hilfe gesucht und gesagt, ihr Cousin bringe Familienmitglieder um, berichtete die New York Daily News.