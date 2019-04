New York: Mann mit Benzinkanistern vor Kathedrale festgenommen

Am Mittwochabend wurde vor der im Jahr 1878 erbauten New Yorker St. Patricks Kathedrale ein 37-jähriger Mann festgenommen. Kirchenpersonal war auf den Mann aufmerksam geworden, als er versuchte, mit zwei Benzinkanistern in den Sakralbau in Manhattan zu gelangen. Am Montag erst ist die weltberühmte Kathedrale Notre Dame in Paris in Flammen aufgegangen. Als Reaktion wurde in New York die Polizeipräsenz vor der Kathedrale auf der Fifth Avenue gegenüber des Rockefeller Centers erhöht. Die Behörden prüfen nun, ob der Mann psychisch krank ist.