New York führt neun Dollar Staugebühr pro Tag ein

New York führt für seinen weltberühmten Stadtteil Manhattan eine Verkehrsstau-Gebühr von neun Dollar (8,64 Euro) pro Tag ein. Das US-Verkehrsministerium gab am Freitag grünes Licht für die Gebühr, die vom 5. Jänner des kommenden Jahres an erhoben werden soll. Die Staugebühr ist die erste ihrer Art in den USA. Demnach wird die New Yorker Stadtverwaltung tagsüber eine Mautgebühr von neun Dollar für Pkw erheben, die in Manhattan südlich der 60. Straße unterwegs sind.