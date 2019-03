Neuseeland: Imam dankt für Kopftuch-Solidarität nach Terror

NDie neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat sich wieder ein schwarzes Kopftuch um den Kopf geschlungen, und viele Hundert andere Neuseeländerinnen taten es am Freitag ebenfalls. Als Zeichen der Solidarität mit ihren muslimischen Mitbürgern. In den sozialen Netzwerken wurde das Bild einer Kopftuch tragenden Polizistin geteilt und gefeiert. Die schwer bewaffnete junge Frau, die Wache stand, trug ebenfalls Kopftuch.

Dabei war die Kopftuch-Aktion nicht unumstritten. Eine Woche nach dem Massaker in zwei Moscheen gedachte Neuseeland am Freitag mit zwei Trauerminuten der 50 Toten. Die zentrale Gedenkfeier fand in einem Park in der Nähe der Al-Nur-Moschee von Christchurch statt, der größten Stadt auf Neuseelands Südinsel. 5.000 Muslime hielten auf dem Rugby-Feld ihr Freitagsgebet ab. 15.000 Neuseeländer anderer Religionen waren gekommen, um ihre muslimischen Mitbürger zu unterstützen. Die Kopftuch-Aktion hat auch einen eigenen Hashtag auf Twitter

Wegen der Morde sitzt ein 28 Jahre alter Rassist und Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft.

In einem Beitrag für die Press, die Lokalzeitung in Christchurch, hatte eine anonyme muslimische Autorin „billige Symbolpolitik“ angeprangert. Das sei sicher alles gut gemeint, schrieb sie, aber das Kopftuch sei nun einmal „kein Kostüm“.