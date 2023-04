Neun Tote bei Überfall auf Geldtransporter in Südafrika

Die Polizei in der südafrikanischen Metropole Johannesburg hat am Donnerstag einen Überfall auf einen Geldtransporter vereitelt und dabei neun mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande erschossen. Die Beamten verfolgten die Gruppe in der Früh zu einer Adresse in Sebokeng, einem Township im Süden der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Dort sei es zu einem Schusswechsel gekommen.