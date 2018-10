Neuer Fund: Pompeji ging erst im Oktober unter

Eine Inschrift in Pompeji deutet darauf hin, dass der Untergang der Stadt neu datiert werden muss. Der Vesuv brach zwei Monate später aus, als man bisher annahm. Italiens Kulturminister spricht von einer historischen Entdeckung.

Bisher hieß es auf der Grundlage zeitgenössischer Berichte und archäologischer Funde, der Vulkan habe am 24. August 79 nach Christus die Städte Pompeji und Herculaneum in Schutt und Asche gelegt und damit eine zeitlich unverfälschte Momentaufnahme des antiken Lebens für die Nachwelt erhalten. Pompeji war eine wohlhabende Stadt am Golf von Neapel, als die zwei Vulkanausbrüche die Stadt zum Verschwinden brachten.

Jetzt wurde jedoch eine Kohle-Inschrift bei Grabungen an einem Haus entdeckt. Sie könnte von einem Bauarbeiter stammen und deutet auf das Datum 17. Oktober hin, wie Osanna auf Instagram berichtete. Archäologen stießen in den Überresten eines Hauses auf die Inschrift eines Arbeiters, die vom „16. Tag vor den Kalenden des November“ datiert, sagte Ausgrabungsleiter Massimo Osanna.