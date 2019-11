Neue Wassermassen in Venedig: Markusplatz komplett gesperrt

Soforthilfen

Am Donnerstag hatte die italienische Regierung den Notstand für die Lagunenstadt beschlossen. Damit werden 20 Millionen Euro an Soforthilfen freigegeben. Privatleute können mit Soforthilfen von 5.000 Euro und Geschäftsleute von 20.000 Euro rechnen, versprach Premier Giuseppe Conte. Die Touristikbranche beklagt hohe Verluste. Unzählige Urlauber hätten ihren Urlaub in der Lagunenstadt storniert. Circa 25 Gondeln, die Wahrzeichen Venedigs, trugen schwere Schäden davon und müssen repariert werden.

Getrieben durch heftigen Wind war der Wasserstand in der Nacht auf Mittwoch auf 187 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel gestiegen. Das war der höchste Wert seit 1966. Wegen der Überschwemmungen gab es laut Hotelverband Federalberghi Veneto bereits viele Absagen von Urlaubern.

Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel steigen lässt. In der Stadt ist ein Streit über den mangelnden Flutschutz entbrannt. Ein Milliarden-Projekt mit dem Namen "Mose" - kurz für "Modulo Sperimentale Elettromeccanico" - sollte eigentlich schon 2014 in Betrieb gehen. Ein Korruptionsskandal verzögerte das umstrittene Mammutwerk.