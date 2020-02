Neonazi-Gruppe in den USA festgenommen

Ebenfalls am Mittwoch wurde in Montgomery im Bundesstaat Texas ein mutmaßlicher früherer Anführer der Atomwaffen Division festgenommen, wie die Justiz mitteilte. Der 26-Jährige soll an Drohanrufen unter anderem gegen die Recherchestiftung ProPublica beteiligt gewesen sein.

Die Atomwaffen Division ( AWD) gilt als extrem fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden AWD-Mitglieder in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden sowie mit mutmaßlichen Planungen für Anschläge etwa auf Atomanlagen und Synagogen in Verbindung gebracht. In Deutschland sorgte ein deutscher Ableger der Organisation im vergangenen Herbst mit Morddrohungen gegen die deutschen Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth für Empörung.