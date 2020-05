Meer Farben als sonst: In Kalifornien leuchten die Wellen bunt

Inmitten der Corona-Krise können die Amerikaner an der Westküste zu Zeugen eines seltenen Naturphänomens werden: Im südlichen Kalifornien leuchteten in den vergangenen Tagen einige anrollende Meereswellen in Neonblau. Besonders deutlich war das Schauspiel Ende April im Küstenabschnitt der South Bay in der Metropole Los Angeles zu beobachten.