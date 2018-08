Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Start der weltweit ersten Sonde, die durch die Sonnenatmosphäre fliegen soll, verschoben. Der Stopp sei angeordnet worden, weil eine Unregelmäßigkeit während der letzten Minuten des Countdowns aufgetreten sei, teilte die NASA am Samstag via Twitter mit. Sie will in den nächsten 24 Stunden einen neuen Anlauf unternehmen.