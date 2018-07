Nantes: Ausschreitungen nach dem Tod eines Autofahrers

Es gehört schon zur tragischen Litanei in Frankreichs Sozialbau-Siedlungen, was sich zurzeit in den Ausläufern der westfranzösischen Stadt Nantes abspielt: ein 22 Jähriger Franko-Afrikaner, der bei einer Kontrolle durch Polizisten am Dienstag getötet wurde und die seither anhaltenden nächtlichen Ausschreitungen. Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, darunter eine Kinderkrippe, eine Bibliothek und ein Gesundheitszentrum gingen in Flammen auf.

Wie fast immer steht Aussage gegen Aussage: die Polizisten erklären, der junge Mann sei am Steuer eines Wagens ursprünglich angehalten worden, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Er habe keinen Personalausweis bei sich gehabt, und als die Polizisten ihn für eine Identifizierung abführen wollten, habe er den Rückwärtsgang eingelegt. Die Beamten hätten gerade Zeit gehabt hinter dem Wagen spielende Kinder wegzureißen, ein weiteres Auto sei gerammt und dadurch ein Polizist verletzt worden. Daraufhin habe ein Beamter geschossen und den Fahrer getroffen, der nach seiner Einlieferung im Spital starb.

Junge Anrainer behaupten hingegen, die Polizei-Kontrolle habe „mindestens zwanzig Minuten gedauert“ und sei „zuerst relativ friedlich verlaufen“. Der Fahrer sei danach im Rückwärtsgang sofort gegen eine Mauer geprallt und „bewegungsunfähig“ gewesen, trotzdem habe ihn ein Polizist „aus nächster Nähe in den Hals geschossen“.