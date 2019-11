Nackttänze vor Pfarrhaus: Bewährungsstrafe für 76-Jährige

Nackttänze vor dem Pfarrhaus und Liebesavancen über viele Jahre: Wegen Stalkings gegen einen katholischen Pfarrer im deutschen Sauerland ( Nordrhein-Westfalen) ist eine 76-Jährige gestern zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Gericht kam – anders als in vielen vorangegangenen Verfahren in dem Fall – zu dem Schluss, dass die Frau voll schuldfähig ist, wie es vom Amtsgericht Meschede hieß.

Die Frau habe den jetzt 65 Jahre alten Pfarrer in Meschede-Freienohl im Jahr 2000 kennengelernt und sich derart in eine angebliche Liebesbeziehung hineingesteigert, dass sie ihm seither massiv nachstelle, so das Gericht. Durch ihre auch nächtlichen Kontaktversuche sei der Pfarrer bereits erheblich gesundheitlich beeinträchtigt, leide an starkem Bluthochdruck und Schlafstörungen.