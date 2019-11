Massaker an Mormonen: Bub ging 23 Kilometer, um Hilfe zu holen

Nachdem seine Mutter und zwei seiner Brüder erschossen worden waren, hatte der 13-jährige Devin Langford sechs weitere Geschwister in Büschen und unter Ästen versteckt. Er ging dann sechs Stunden lang zurück nach La Mora, wo die Mormonenfamilie lebt, schrieb eine Verwandte laut BBC auf Facebook. Er ging also 23 Kilometer, um Hilfe für die Geschwister zu holen.

Nach mehreren Stunden des Wartens machte sich auch seine neunjährige Schwester auf den Weg. Sie wurde später von den Rettungskräften gefunden.

Das Massaker an der Mormonenfamilie sorgt für Entsetzen. Am Montag waren die drei Mütter mit ihren SUVs in einer gebirgigen Gegend zwischen den nördlichen Bundesstaaten Sonora und Chihuahua unterwegs zum Flughafen, als Unbekannte auf sie schossen. Um den Tatort herum fand die Polizei mehr als 200 Patronenhülsen. Nach dem Massaker hatten die Mörder, vermutlich Mitglieder eines Drogenkartells, die Autos angezündet.

In der Gegend, wo der Überfall stattfand, ist unter anderem das Sinaloa-Kartell des früheren Drogenbosses Joaquin „El Chapo“ Guzman aktiv. Bei den Opfern handelte es sich um eine bekannte Familie mormonischen Glaubens, die nach Medienberichten sowohl die US-amerikanische als auch die mexikanische Staatsbürgerschaft hat. Es hatte vor Jahren bereits Drohungen und Gewalt gegen die Familie durch kriminelle Banden gegeben. Die Verletzten wurden nach Angaben des US-Botschafters in Mexiko, Christopher Landau, in die USA gebracht.

Unter den Opfern ist Rhonita Maria Miller, die mit vier von ihren sieben Kindern bei dem Überfall starb. Die Jüngsten waren die erst acht Monate alten Zwillinge Tiana Gricel und Titus Alvin. Ihre Schwägerin Kendra Lee Miller sagte zu CNN: „Die Dorgenkartelle haben zu viele unserer Angehörigen getötet. Sie waren nicht die Ersten.“