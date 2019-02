USA: Nach Kälteschock jetzt 50 Grad wärmer

Am dritten Tag des Frostes, mit Temperaturen unterhalb der idealen minus 18 Grad im Tiefkühlfach, waren die Bewohner von Chicago und der anderen Städte im mittleren Westen fast schon routiniert im Umgang mit der Kälte. Schwer vermummte junge Männer stapften bereits wieder mit ihren Ohrstöpseln durch die Gegend und hatten ihre Handys ganz nah am Körper vergraben. In Kanada war das öffentliche Leben fast gar nicht beeinträchtigt. Auch die Züge ratterten wieder über brennende Gleise. Hauptproblem waren die Stromausfälle und Autounfälle. In den USA kamen über 20 Menschen in der Kälte um, darunter ein 18-jähriger Student, der auf seinem Campusgelände in Iowa bewusstlos gefunden wurde und im Spital verstarb. Die Menschen dürfen sich in allen Polizeidienststellen aufwärmen.