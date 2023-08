Nach Großbrand in Mülldeponie: Notstand in indonesischer Provinz

Ausgelöst worden sei der Brand durch weggeworfene Zigarettenstummel, sagte Behördensprecher Henry Kurniawan. Die örtliche Feuerwehr kämpft bisher erfolglos gegen die Flammen in der 25 Hektar großen Deponie. Nach Angaben der Behörden fachen Wind und Hitze die Flammen immer wieder an.

In den wachsenden Städten auf der bevölkerungsreichsten indonesischen Insel Java fehlt es an Infrastruktur, um die Unmengen der täglich anfallenden Abfälle zu verarbeiten. Die Behörden kündigten an, temporär eine weitere Deponie einzurichten.