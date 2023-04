Nach Festnahme von Sektenführer: 21 Leichen in Wald entdeckt

Polizei spricht von "Gehirnwäsche"

In einem Polizeibericht, den AFP einsehen konnte, hieß es, Nthenge habe die Sektenmitglieder einer "Gehirnwäsche" unterzogen, sodass sie sich zu Tode gehungert hätten. Der Sekten-Chef stellte sich am 15. April der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Von einer Polizei-Quelle hieß es, der Beschuldigte sei in einen Hungerstreik getreten. Er "betet und fastet", hieß es weiter.