Nach Amoktat an Schule in Bayern: Täter-Schreiben und Livestream der Tat geprüft

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Nach der Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau prüfen Ermittler ein Schreiben, das von dem mutmaßlichen Täter stammen könnte. Zudem werde untersucht, ob die Tat per Livestream übertragen werden sollte. „Es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Tat gestreamt werden sollte“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II am Freitag. „Aber mehr können wir noch nicht sagen.“ Der Spiegel hatte über den möglichen Livestream und das Dokument berichtet.

„Das Dokument liegt uns vor“, sagte der Sprecher der Anklagebehörde. „Es ist Gegenstand der Ermittlungen. Wir prüfen es momentan auf seine Herkunft und seine Authentizität. Aber wir haben bisher noch keine Erkenntnisse in die eine oder andere Richtung, also ob es vom Täter stammt oder nicht“. Man sei im engen Austausch mit der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Geprüft werde, ob diese die Ermittlungen gegebenenfalls übernimmt. Vorwurf des zweifachen versuchten Mordes Ein 16 Jahre alter Ex-Schüler sitzt unter Tatverdacht in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Er soll am Mittwoch zwei 13-jährige Mädchen mit einem Messer auf dem Schulgelände schwer verletzt haben. Beide befinden sich weiter im Krankenhaus. Mitschüler leisteten Erste Hilfe - und retteten so wahrscheinlich einem der Mädchen das Leben. Der 16-Jährige war von Lehrkräften und Polizeibeamten überwältigt worden.