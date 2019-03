Nach Absturzserie: Schwere Vorwürfe gegen Flugaufsicht

Einfach gesagt: Der Verdacht besteht, die Aufsicht könnte grobe Verstöße in der Entwicklung des Flugkontrollsystems übersehen haben. Weite Teile der Tests sind offenbar ohne direkte Aufsicht durch die Behörde erfolgt. Boeing könnte die FAA falsch informiert haben, schreibt die Seattle Times.

Die Behörden prüfen, ob das System ursächlich war für den Absturz einer 737 MAX im Oktober in Indonesien. Dabei waren 189 Menschen getötet worden. Vor einer Woche war eine zweite Maschine des Typs in Äthiopien abgestürzt. Hier starben 157 Menschen. Boeing hat inzwischen empfohlen, alle Maschinen des Typs vorsorglich am Boden zu halten.