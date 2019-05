Nach 17 Jahren: "Amerikanischer Taliban" wurde aus Haft entlassen

Der frühere amerikanische Taliban-Kämpfer John Walker Lindh ist nach 17 Jahren Haft vorzeitig aus einem Gefängnis in den USA entlassen worden. Das berichteten der Sender CNN und andere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend unter Berufung auf Lindhs Anwalt Bill Cummings. Lindh - der als "amerikanischer Taliban" bekannt wurde - seien wegen guter Führung drei Jahre seiner Strafe erlassen worden.

Für ihn gälten nun aber strenge Auflagen, hieß es weiter. Der Islam-Konvertit war Ende 2001 beim US-geführten Einmarsch in Afghanistan gefasst worden. Im Oktober 2002 hatte ihn ein Gericht in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 38-Jährige war zuletzt in einem Gefängnis in Terre Haute im US-Staat Indiana inhaftiert gewesen. Lindh war der erste US-Amerikaner, der in dem von den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ausgerufenen "Krieg gegen den Terror" gefangen genommen wurde.