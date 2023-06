Mutter und Tochter (7) gehen in Ostsee über Bord

Auch NATO-Kräfte suchten nach Mutter und Kind

Rettungshubschrauber, die Fähre selbst und Nato-Gruppen, die in der Nähe eine Übung durchführten, beteiligten sich an der Suche nach Mutter und Kind in der Ostsee. Nach rund einer Stunde im Wasser konnten sie gerettet werden - sie wurden beide ins Krankenhaus gebracht.

