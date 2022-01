Mutter brachte Sohn im Kofferraum zum Corona-Test

In den USA sorgt der Fall einer Mutter für Diskussionen, die ihren 13-jährigen Sohn für einen Corona-Test in den Kofferraum ihres Wagens steckte. Die 41-Jährige war vergangene Woche zu einem Drive-In-Testzentrum in Houston gefahren. Dort sagte sie den Beschäftigten, ihr Sohn solle getestet werden. Da das Coronavirus zuvor bereits bei ihm nachgewiesen worden sei, habe sie ihn in den Kofferraum gepackt, um sich selbst nicht anzustecken.

Eine Mitarbeiterin des Testzentrums sagte der Mutter, sie wolle den Buben sehen, und ein Test könne nicht vorgenommen werden, bis er nicht auf dem Rücksitz des Wagens sitze. Die Angestellte rief außerdem die Polizei.