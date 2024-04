Mutige Autofahrer zogen Mann aus brennendem Geländewagen

Es war gegen sechs Uhr abends, als Kadir Tolla am vergangenen Donnerstag in St. Paul , der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota , über die Interstate fuhr. Unvermittelt sah der 35-jährige Amerikaner einen Geländewagen an der Leitplanke stehen. Flammen loderten aus den Autofenstern, der Fahrer befand sich augenscheinlich noch im Wagesinneren.

Dashcam filmte mit

"Alles was wir wussten, war dass sich ein Mensch in dem Auto befand und wir beschlossen zu handeln", so Tolla. Verzweifelt versuchten die Helfer, die Türen des brennenden Geländewagens aufzureißen, während ihnen Flammen entgegen loderten. Aufgezeichnet wurden die chaotischen Szenen von der Dashcam in Kadir Tollas Wagen. „Menschen haben ihr eigenes Leben riskiert, um das eines anderen zu retten", berichtete der Ersthelfer im Gespräch mit der Washington Post.