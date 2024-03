Autounfall in Neunkirchen: 56-Jähriger brach zusammen und starb auf der B17

Der Mann aus dem Bezirk Mödling dürfte an einer Kreuzung das Rotlicht übersehen haben, sein Kfz prallte gegen die rechte Seite eines entgegenkommenden Wagen, der links abbog.

Ein 56-jähriger Autofahrer ist Donnerstagabend nach einer Kollision mit einem anderen Pkw auf der B17 in Neunkirchen gestorben .

Lenker schien auf ersten Blick unverletzt

Die Insassen stiegen laut Polizei aus und gaben an, unverletzt zu sein, dann brach der 56-Jährige plötzlich zusammen. Trotz notärztlicher Versorgung starb er am Unfallort.

Am Beifahrersitz des Geländewagens befand sich die 23-jährige Tochter des Mannes, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Der 21-jährige Lenker des anderen Autos stammt aus dem Bezirk Neunkirchen.