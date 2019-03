Mordfall Susanna: Vergewaltigungsprozess gegen Angeklagten

Flucht und Rückholung

Der Fall sorgte auch politisch für Aufsehen. B. hatte sich nach der Tat in den Irak abgesetzt, wo er von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen wurde. An der Rückholung von B. beteiligte sich auch Bundespolizeipräsident Dieter Romann.

B. gestand die Tötung des Mädchens, bestritt jedoch eine Vergewaltigung. Das Landgericht setzte Verhandlungstermine bis Anfang Mai an. Jedoch dürften noch weitere Termine folgen.

Ob der Prozess vor der ersten Strafkammer öffentlich verhandelt wird oder nicht, soll am ersten Verhandlungstag entschieden werden. Grund dafür ist das Alter der Angeklagten, Prozesse gegen Jugendliche finden häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.