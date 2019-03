Fall Susanna: Ali. B gestand Tötung der Schülerin vor Gericht

Zweite Anklage wegen weiterer Vergewaltigung

Am Dienstag kommender Woche beginnt in Wiesbaden ein weiterer Prozess gegen B., in dem ein 14-Jähriger mitangeklagt ist. In diesem Fall geht es um die mehrfache Vergewaltigung und den schweren sexuellen Missbrauch einer Elfjährigen.

Auch gegen den Jugendlichen erhob die Staatsanwaltschaft eine zweite Anklage. Ihm wird zusätzlich vorgeworfen, zusammen mit B.s strafunmündigem Bruder die Elfjährige zweimal vergewaltigt und sie bedroht zu haben. Über die Zulassung entschied das Landgericht bisher nicht.

In beiden Prozessen gegen Ali B. sind Termine bis Mai angesetzt. Die Verhandlung um Susannas Tod könnte allerdings deutlich länger dauern.