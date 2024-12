31 Jahre nach dem Mord: Gericht verurteilt Mann nach Tötung einer 13-Jährigen

Das Landgericht Würzburg hat mehr als 31 Jahre nach der gewaltsamen Tötung einer 13-Jährigen in Unterfranken ihren mutmaßlichen Mörder zu einer Jugendstrafe verurteilt. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der damals 17-Jährige die Schülerin tötete.

Sechseinhalb Jahre Jugendstrafe lautet das Urteil für den heute 48-Jährigen. Der Mann hatte sich in dem Prozess nicht zur Tat geäußert. Er will das Mädchen aber laut seinen Verteidigern nicht getötet haben.

Die 13-Jährige starb am 15. Dezember 1993 auf einem Reiterhof in Karlstadt-Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart). Sie wurde minutenlang gewürgt und sexuell missbraucht. Ihr Körper wurde in einer Güllegrube entsorgt und zwei Tage nach der Tat gefunden.