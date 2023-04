Mord an Zehnjähriger: Ermittler halten sich bedeckt

Im Fall eines getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel halten sich die Ermittler weiterhin zu den Hintergründen der Tat bedeckt. Nachdem ein elf Jahre alter Junge als an der Tat beteiligt identifiziert worden war, veröffentlichte die Polizei keine weiteren Details aus den laufenden Ermittlungen. Auch, ob die Ermittler inzwischen mit dem Jungen gesprochen haben, blieb am Sonntag zunächst unklar. Es seien derzeit keine weiteren Veröffentlichungen geplant, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken.



Am Freitag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass der Elfjährige als Tatbeteiligter geführt werde. Er hatte genau wie das Opfer in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in der Stadt im Nordosten Bayerns gelebt. Unklar blieb auch, ob die Polizei weitere Tatbeteiligte vermutet und auf welche Weise das Mädchen ums Leben gekommen war. Auch machten die Ermittler keine Angaben dazu, welche Art von Spuren zu dem Jungen geführt hatten.