Extreme Hitze am Mont Blanc: Temperatur lag 33 Stunden lang über Null

Die Lufttemperatur auf dem Mont Blanc ist am Wochenende 33 Stunden lang über dem Nullpunkt gelegen. Dies teilte die regionale Umweltagentur ARPA für das norditalienische Aostatal am Montag mit.

Die Auswirkungen der Hitzewelle in Italien hätten den Gipfel des 4.805 Meter hohen Mont Blanc, des höchsten Berges in Europa, erreicht.

Hohe Temperaturwerte häuften sich zuletzt

"Die Lufttemperatur, die von der automatischen Wetterstation auf dem Colle Major in 4.750 Metern Höhe aufgezeichnet wurde, lag von Mitternacht am 10. August bis 9.00 Uhr am 11. August 33 Stunden lang über Null", so die Umweltagentur.

Laut ARPA waren auch am 5. August (fünf aufeinanderfolgende Stunden) sowie am 18. und 30. Juli für kürzere Zeiträume derart hohe Temperaturwerte gemessen worden.