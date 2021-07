Mörder halten Geiseln in schwedischer Haftanstalt

Zwei Insassen einer geschlossenen Haftanstalt in Schweden haben nach Medienberichten zwei Wärter als Geiseln genommen. Sie verschanzten sich am Mittwoch in einem Wachraum des Gefängnisses Hällby gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, in dem sich die beiden Angestellten befunden hatten, wie die Nachrichtenagentur TT, der Rundfunksender SVT und weitere schwedische Medien berichteten.

Die beiden Insassen deckten demnach Überwachungskameras ab und forderten einen Hubschrauber. Bei den Geiseln soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln, bei den Geiselnehmern um Schwerverbrecher, die laut der Zeitung "Aftonbladet" wegen Mordes verurteilt worden waren. Sie sollen mit Rasierklingen bewaffnet sein.

Auf "Aftonbladet" kann man die Entwicklungen live verfolgen.

Die Anstalt Hällby in der Nähe der Stadt Eskilstuna ist nach Angaben der schwedischen Gefängnisaufsicht eine geschlossene Einrichtung mit 98 Plätzen der Sicherheitsklasse 1. Das ist die höchste Sicherheitsstufe für schwedische Gefängnisse.