Mit Graffito besprüht: T-34-Eisbär versetzt Tierschützer in Rage

Das Video hat Kawri offenbar von Ureinwohnern in der Region Tschukotka, gelegen im frostigen Osten Russlands, erhalten. "Er wird nicht in der Lage sein, unbemerkt zu jagen!", ärgert sich der Tierschützer auf Facebook. Durch die Markierung ist der Eisbär bei der Jagd jedenfalls nicht mehr getarnt. Die Pressesprecherin des WWF in Russland, Daria Buyanova, sprach gegenüber der BBC von einem "ziemlichen Schock" und "schlechten Scherz".