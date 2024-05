Mit 88 noch im Dienst: Älteste Flugbegleiterin der Welt verstorben

67 Jahre war die Dame aus New Jersey berufstätig, zunächst für den inzwischen eingestellten US-Konzern Eastern Airlines. Sie habe schon immer Flugbegleiterin werden wollen, so Nash, weil die "Romantik" und der "Glanz" des Jobs unvergleichlich seien. "Als ich mit 16 das erste Mal in ein Flugzeug stieg, sah ich den Piloten und die Flugbegleiterinnen in ihren Uniformen - und da war es um mich geschehen", erzählte sie vor Jahren in einem CNN-Interview.

Brustkrebs-Diagnose mit 88

Am Montag gaben die American Airlines bekannt, dass Nash nur rund zwei Wochen nach Bekanntwerden ihrer Brustkrebs-Diagnose in einem Hospiz verstorben ist. "Wir trauern um Bette Nash, die fast sieben Jahrzehnte damit verbracht hat, sich mit Wärme um unsere Fluggäste zu kümmern", schrieb das Unternehmen auf X: